Rector-magnificus Emile Aarts van Tilburg University stopt

Klacht ouderen gehoord: gemeente legt nieuwe bushalte aan in Postelse Hoeflaan Tilburg

11:52 TILBURG - De nieuwe route van buslijn 1 door Tilburg-West wordt aangepast en er komt een extra halte aan de Postelse Hoeflaan. Tot die maatregel is de gemeente Tilburg gekomen in overleg met de provincie en busbedrijf Arriva, nadat ouderen in de buurt in het geweer waren gekomen tegen het verdwijnen van een bushalte aan de Reitse Hoevenstraat.