Reddingsoperatie voor beschimmeld archief, anders geen opslag in Tilburg

RAAMSDONKSVEER /TILBURG - Met een stofjas aan en een mondkapje op de archiefruimte in. Ook wethouder Mike Hofkens van Geertruidenberg houdt zich aan die regel, sinds de constatering dat het gemeentelijk archief ernstig beschimmeld is. Een reddingsoperatie is noodzakelijk.

Het zijn geen dure schilderijen of spannende perkamenten stukken, relativeert Hofkens meteen; het gaat om 750 meter aan archiefdozen en dossiers, die in de kelder van het gemeentehuis in Raamsdonksveer liggen te verpauperen. Vergunningen, bestemmingsplannen: droge kost, maar wel vochtig.

Voor het grootste gedeelte stukken die volgens de archiefwet binnen nu en 20 jaar vernietigd moeten worden. Daarvan zijn de meeste inmiddels gedigitaliseerd. Circa 70 meter aan archief moet voor altijd bewaard worden en overgedragen aan het Regionaal Archief Tilburg (na 20 jaar).'Tilburg' heeft laten weten die niet te accepteren voordat ze schimmelvrij zijn.

Quote Met de stukken zelf is gelukkig niks mis Mike Hofkens, wethouderGeertruidenberg

Niet alleen op de wanden, ook op de stellingen en de dozen zitten schimmelsporen. ,,Met de stukken zelf is gelukkig niks mis", weet Hofkens. ,,De groei van de schimmel is gestopt. We hebben sinds 2016 een nieuwe regelingsinstallatie.Maar de sporen van de schimmel zitten nog overal en dat is een gezondheidsrisico."

Dus moet het archief worden 'omgepakt', legt hij uit: ,, stralen, schoonmaken en in nieuwe dozen pakken." Voor het zogenaamde 'gammastralen' wordt een professioneel bedrijf ingeschakeld. Kosten 43.000 euro.

De problemen dateren al vanaf 2004, staat in het raadsvoorstel. Toen was er een lekkage. William Verhagen van het archief legt uit dat in de jaren daarna de inspectie telkens oordeelde dat de luchtvochtigheid en temperatuur op op het randje waren. In 2016 sloeg de inspectie echt alarm.

Verhagen:,,Deze ruimte werd na de verbouwing in 1994 als archief in gebruik genomen. Voor die tijd lagen de archiefstukken in de oudbouw. Deze ruimte is minder geschikt.Hij ligt tegen de koude grond aan."