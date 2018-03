Ree aangevallen en doodgebeten in buitengebied Tilburg

Tilburgse Marie-Jes, 12 jaar tijdens de oorlog, vertelt aan jeugd van nu via Instagram

28 maart TILBURG - Ze heet Marie-Jes, is 12 jaar, woont in de Heuvelstraat in Tilburg en ervaart het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog. Een maand lang vertelt ze er dagelijks over. Op Instagram. Belevenissen van toen, via een medium van nu.