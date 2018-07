Reeshofbewoner is afvaldumpingen beu en start petitie: zet camera's bij containers

Van Tilburgse Miss naar koningin van het Zomercarna­val

18:45 TILBURG- Ooit was ze een tomboy, een 'jongensmeisje', inmiddels is ze in de running om de koningin van het Rotterdamse Zomercarnaval te worden. De Tilburgse Lucero van Amerongen is een van de deelnemers aan de Rotterdamse Queen Election op 14 juli, waarbij de koningin van het Zomercarnaval wordt gekozen. ,,Dit is echt een droom die uitkomt."