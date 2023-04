Regenbui van 26 lintjes in Tilburg, waarvan één ontvangen in Schotse kilt

Voor de rechter Nick staat er helemaal alleen voor, dan is een paar weekjes langer in de cel zo gek nog niet

BREDA/TILBURG - Keer op keer wordt Nick weggestuurd bij het appartement in Breda waar zijn vader woont. In eerste instantie ging het volgens justitie om ‘huisvredebreuk’. Sinds de 23-jarige Tilburger een gebiedsverbod heeft, moet hij steeds drie dagen de cel in als hij zich toch meldt bij zijn vader. ,,Ik wil daar graag komen. Misschien wil mijn moeder me wel zien.”