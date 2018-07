Rennen door cakewalk en de glazen doolhof: parcours Kermisrun bekend

De Tilburgse Kermisrun is zondagochtend voor het eerst. De lopers rennen over het kermislint van drie kilometer en leggen naar keuze vijf tot tien kilometer af.

Popcentrum 013 zit ook in het parcours, net als stadsbrouwerij 013, zorgcentrum Joannes Zwijsen, Runshop Greg van Hest, Piushaven, Vrijheidspark, Muzentuin, Spoorzone en Clarissenhof.. De lopers gaan ook door horecagelegenheden als Bolle, Brandpunt, RAW, de Boemel en EVE.

De start is vanaf 10.30 uur bij de Wagenmakerij in de Spoorzone. Het is een fun run, dus het gaat niet om de tijd, maar om de beleving. Volgens mede-organisator Henk van Doremalen gaan de lopers door een deel van cakewalk, tweemaal zelfs,want er staan twee van deze attracties op de kermis.

Glazen doolhof

,,Bij de glazen doolhof is een parcours uitgezet, met pijlen, zodat mensen weten hoe dze moeten lopen." Bij megaglijbaan De Rutsch gaan deelnemers via de trap omhoog waarna ze op matjes naar beneden glijden. De wildwaterbaan is aan het einde van de run. De deelnemers mogen daar in een bootje stappen.

Volgens Henk van Doremalen is dit de eerste Kermisrun in Nederland waarbij de lopers door de attracties gaan. In Noord-Nederland zijn ook kermisruns, maar daar is de run een loopwedstrijd die is gekoppeld aan het kermisweekend, zoals in het zuiden ook vaak kermiskoersen voor wielrenners zijn.

De deelnemers starten in groepjes van vijftien. Die starten om de minuut. Het startschot wordt gegeven door kermiswethouder Erik de Ridder. Van Doremalen rekent op 750 deelnemers. Op dit moment zijn er 500 inschrijvingen. Het is de bedoeling dat het evenement de komende jaren zal groeien. Aanmelden kan via de website, tot uiterlijk zondag 10 uur. Om 13 uur is het evenement afgelopen.