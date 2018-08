'Revolutie' in Udenhout: de boer en de consument hebben hun eigen melk

Acht concerten in 12 uur! Emil (29) gaat wereldre­cord verbreken met shows in Tilburg en Uden

10:42 TILBURG/UDEN - Zoveel mogelijk concerten geven in een tijdsbestek van twaalf uur. Dat gaat Emil Landman proberen. De reizende troubadour uit Utrecht gaat vrijdag 7 september onder andere langs Tilburg en Uden om het wereldrecord 'Most Shows in 12 Hours' uit het Guinness Book of World Records te verbreken.