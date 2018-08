Ria van Deursen ondersteunt slachtoffers: 'Ik schrik niet meer zo snel'

Daags nadat Ria van Deursen zes jaar geleden met pensioen ging als leerkracht op basisschool d'n Hazennest, meldde ze zich als vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland in Tilburg. ,,Er blijft genoeg tijd over voor leuke dingen, hoor. Mijn man en ik golfen en we gaan geregeld op vakantie. Maar alsjeblief niet alleen 'leve de lol'. "

Honderden slachtoffers heeft ze sindsdien ondersteund: van verkeersongevallen, inbraken, overvallen, schiet- of steekpartijen, seksueel misbruik. Uitgezonderd is eigenlijk alleen huiselijk geweld, dat wordt behartigd door Veilig Thuis. ,,Mensen zijn vaak blij dat ze met een neutraal iemand kunnen praten, stoom kunnen afblazen. Dierbaren zijn soms ook emotioneel en zeggen bij voorbeeld 'stom dat je daar was'of 'dat had je ook niet moeten doen'. Dat helpt dan meestal niet."

Quote Dierbaren zijn soms ook emotioneel en zeggen bij voorbeeld 'stom dat je daar was'of 'dat had je ook niet moeten doen'. Dat helpt dan meestal niet. Ria van Deursen

Als lid van de zogeheten 'algemene dienst' - naast de juridische dienst en de dienst 'aanmedling en benadering' - is Ria van Deursen (66) een van de goed getrainde vrijwilligers. ,,Wij doen het veldwerk, zo nodig kunnen we terugvallen op professionals onder wie onze teamleider."

Ontredderd

Ze straalt levenservaring uit, evenwicht en rust: kwaliteiten die van pas komen. ,,Ik schrik niet meer zo snel. Ik probeer het zo zakelijk mogelijk te houden en ik ga geen vriendschappelijke relaties aan. Ik heb oog en oor voor het leed en de angst: mensen zijn vaak even volledig de weg kwijt. Maar ik probeer vervolgens hun veerkracht weer op gang te helpen. Steun moet in eerste instantie vooral uit de eigen omgeving komen, van familie of vrienden, maar die is er niet altijd."

Tekenend voorbeeld: de man die ze na een misdrijf ontredderd aantrof in zijn huis: een grote puinhoop, de vaat hoog opgestapeld. ,,Ik heb de neiging onderdrukt de afwas te gaan doen. Deze meneer had een goede maatschappelijk werker nodig."

Steekpartij

Voor een slachtoffergesprek staat een uur, maximaal anderhalf, een enkele keer volgt een tweede gesprek. Zo nodig helpt ze mensen op weg naar het schadefonds geweldsmisdrijven, geeft advies over letselschadeprocedure, inbraak- of diefstalpreventie of schakelt door naar de huisarts, een psycholoog of specialistische hulpverlening. ,,We houden zo nodig later nog wel de vinger aan de pols. Bellen of mailen of afspraken zijn gemaakt en hoe het loopt."

Concrete casussen licht ze uit piëteit met slachtoffers liever niet toe. Maar sommige hebben diepe indruk gemaakt. Ze noemt een ernstig geval van seksueel misbruik, een steekpartij waardoor een Tilburger blijvend invalide werd, een verkeersongeluk dat een jong meisje het leven kostte.

Quote Sommige ouderen hebben stukje bij beetje al hun netwerk zien wegvallen. Als er dan zoiets bovenop komt, zijn ze totaal van slag. Ria van Deursen

Maar ook ogenschijnlijk lichte gevallen kunnen op slachtoffers enorme impact hebben. ,,Denk aan een mislukte tasjesroof. Bij elke persoon die maar een beetje op de dader lijkt, kan iemand dan bevangen worden door angst. Sommige ouderen hebben stukje bij beetje al hun netwerk zien wegvallen. Als er dan zoiets bovenop komt, zijn ze totaal van slag. Dat zijn trieste zaken. Dan denk ik: daders hebben geen idee wat ze mensen aandoen."

Uitjes

Op papier is Ria van Deursen twee dagdelen per week met het werk bezig, in de praktijk wordt dat geregeld twintig uur per week. Heeft ze zelf wel eens ondersteuning nodig? ,,Nou, ik kan het goed van me af zetten. Ik vertel er soms iets over aan mijn man, maak een verslag, dan ben ik al veel kwijt. In een heel ernstig geval blaas ik stoom af bij de teamleidster of collega's."

Ze vindt het heerlijk ook na haar pensionering onderdeel te zijn van een team. ,,Het geeft me het gevoel dat ik nog niet ben afgeschreven. We wisselen onderling geregeld ervaringen uit, doen cursussen, maar ook leuke dingen: uitjes, samen eten."