Richards lijf staat vol Tilburg-tattoos, inclusief eentje met spelfout: ‘Je hebt zo wel meteen een gesprek’

Wel bewijs voor identi­teits­frau­de, niet voor annuleren bruiloft oud-werkgever: 150 uur taakstraf voor Tilburger

BREDA – Er is geen bewijs dat een 49-jarige Tilburger achter het annuleren van de bruiloft van zijn voormalige werkgever zit. Hij is wel veroordeeld voor andere vormen van identiteitsfraude en kreeg daarom dinsdag van de rechtbank in Breda een taakstraf van 150 uur en één week voorwaardelijk cel.