Ridderorde voor Jan Gevers bij afscheid Van Spaendonck in Tilburg

Als voorzitter van het Tilburgs Ondernemings Fonds (TOF) had hij de leiding bij het opzetten van parkmanagement (Vitaal-verenigingen) op de Tilburgse bedrijventerreinen. Hij zette zich in voor de verbinding tussen het bedrijfsleven en de kunst en cultuur in Tilburg. Dat deed hij onder meer in de Raad van Toezicht van Theaters Tilburg en via het mede door hem opgerichte Cultuurfonds.