Rijexamen met pantservoertuig eindigt bijna in deceptie voor cursist: 'Maar hij slaagde glansrijk'

Lieke leert Tilburg langzaam kennen: ze weet al hoe vuil de grond is

16:33 TILBURG - Schrijfster Lieke Marsman is een weekje in de stad. Maandag arriveerde ze en ze praat alle dagen met inwoners van Tilburg over hun stad. De auteur is gast van literair festival Tilt en als ze straks weer thuis is in Amsterdam schrijft ze een gedicht op basis van haar ervaringen in Tilburg.