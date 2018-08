Rijksmuseum koopt stilleven Tilburgse kunstenaar Gerard van Spaendonck

Het schilderij 'Bloemstilleven in albasten vaas', is gekocht bij een galerie in Parijs voor 900.000 euro. De aankoop is mede mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij. Het schilderij is nu al te zien.

Franse koning

De in Tilburg geboren Gerard van Spaendonck (1746-1822), vestigde zich in de jaren 1760 in Parijs, en werd behalve door zijn bloemstillevens ook befaamd als tekenaar van de botanische collectie van de Franse koning Lodewijk XVI.

Daarnaast was hij een actief bestuurder in de Parijse kunstwereld en leraar van talloze kunstenaars uit binnen- en buitenland. Zijn geschilderde oeuvre is niet heel groot. Desondanks werd hij beschouwd als de beste bloemenschilder van zijn tijd. Zijn tien jaar jongere broer Cornelis was ook een bekend schilder.

Levensecht

Gerard van Spaendonck exposeerde het bloemstilleven op de Parijse Salon van 1783. Het ontving lovende kritiek, onder meer werden de levensechte insecten gewaardeerd. Op het schilderij is een boeket bloemen in een vaas van albast te zien, geplaatst op een marmeren blok waarop kinderen zijn afgebeeld in reliëf.

De selectie van bloemen bevat grote witte en kleinere roze pioenrozen, blauwe ridderspoor, paarse sering, en geel-paars gevlamde tulpen. Her en der zijn insecten te zien. Vijf groene eitjes van een merel liggen in een nestje. Het werk, olieverf op doek, meet 80,5 x 64 centimeter.