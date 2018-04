Roadburn barst los in Tilburg, stadscamping stroomt vol

Update + Video Huismees­ter onwel na drugsdum­ping in ouderencom­plex in Tilburg

18:02 TILBURG - In een appartementencomplex aan het Berlagehof in Tilburg is groot alarm geslagen nadat er vaten met chemische vloeistof zijn gevonden in een vuilcontainer. Een huismeester die de vaten vond raakte onwel. Het bleek te gaan om amfetamine-afval.