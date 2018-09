Niet te klein, te oud, te gedeukt of te lelijk: chefkoks Houtloods en Auberge verwerken het in de lunch

15:42 Vrij 28 sept: Kipschnitzels die tegen de uiterste houdbaarheid zitten, van die groentemix-zakken waar kortingsstickers op zijn geplakt. Die eigenlijk op het punt stonden om bij de Plus in de vuilnisbak te verdwijnen. Het is niet echt de kost die je op Tilburg Culinair verwacht.