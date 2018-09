Roemeen in Tilburg bij verkeerscontrole gesnapt, moet land verlaten om twee jaar cel in te gaan

Wie wil er nou niet dansen en boksen met Willem II-spe­lers Saddiki en Anita?

17:20 TILBURG - ,,Misschien kun je in mijn stoel zitten", zegt de 7-jarige Filip Teunissen tegen Willem II-speler Driess Saddiki. Het hoeft niet, Saddiki krijgt een rolstoel van de organisatie als ze even later meedoen aan het onderdeel rolstoelvaardigheid.