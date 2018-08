Rolpaden Heuvelstalling zijn niet meer te repareren, Tilburg zet extra personeel in

Jongen (14) uit Tilburg neemt stiekem auto van moeder mee

11:41 TILBURG - Een 14-jarige jongen uit Tilburg is dinsdagnacht betrapt door de politie terwijl hij in een auto reed. De jongen had zonder toestemming de auto van zijn moeder meegenomen om een stukje te gaan rijden met een 19-jarige vriend.