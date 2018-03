Rolstoelgebruiker: 'Aanmeldzuilen Tilburgse ziekenhuizen zijn te hoog'

,,Dat er geen klachten zijn geweest wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Ik kan er niet bij dus is er een probleem", antwoordde de Tilburger. Het ETZ heeft nu besloten opnieuw een inventarisatie te doen voor de locatie Elisabeth. ,,In de tussentijd onderzoeken we de mogelijkheden hoe we dit praktisch kunnen oplossen. Uiteraard zullen we patiënten hierbij betrekken."