Romantiek in de LocHal in Tilburg: 'Ze zei toch ja'

Politielei­ding: 'Tilburgse verdachte had wel in cel Breda gekund'

14:04 TILBURG - Een in Tilburg opgepakte verdachte had in de nacht van zondag op maandag gewoon in het cellencomplex in Breda opgesloten kunnen worden. Agenten die de man arresteerden stonden bij het politiebureau aan de Ringbaan West aan een gesloten deur, wilden uitwijken naar Breda maar kregen te horen dat ze door moesten naar een cellencomplex in Middelburg.