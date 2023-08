Ronald staat op camping vlakbij bosbrand: ‘Om de haverklap hoor je explosies’

Wat te doen met deze exotische gast in het kanaal bij Haghorst? ‘De winter overleeft hij niet’

HAGHORST - ,,Is de schildpaddensoep al klaar?”, vraagt iemand gekscherend bij het terras van eetcafé Den Horst. In een dorp als Haghorst verspreidt het nieuwtje over een exotische gast zich snel. Ook al hebben nog niet veel inwoners de geelwangschildpad zelf gezien, hij zit er toch echt.