Roosendaler heeft telefoon ruim maand nadat straatrovers worden gepakt eindelijk terug: ‘Missie afgerond’

Rinus Dane ergert zich al jaren aan de ‘stuiter­baan’ op weg naar zijn golfclub: ‘Los het eindelijk eens op’

ESBEEK - Een petitie van leden van Golfclub Midden-Brabant in Esbeek zit in de pen, maar het geduld van Rinus Dane is op. Hij schreef alvast zelf een brief aan het college van B en W van Hilvarenbeek over de Dunsedijk in Esbeek. Nóg maar een keer. ,,Want het is schandalig hoe die erbij ligt.”