Ruim 20 kilo hennep gevonden in bedrijfspand in Tilburg, vier mannen aangehouden

Nationale Ge­luids­hin­der­dag: 3615 klachten van geluidsoverlast in 2017

8:00 TILBURG - Voor wie het nog niet wist, 28 maart 2018 is Nationale Geluidshinderdag, in het leven geroepen door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). In 2017 meldden 3615 mensen zich bij de provincie met een klacht over geluidsoverlast, maar die cijfers zeggen niet alles over hoe groot het probleem is.