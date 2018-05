Ruzie over omgangsregeling 2-jarig kind in Tilburg; vrouw en vriend mishandeld

De politie arresteerde haar 42-jarige ex-partner en zijn 67-jarige vader als verdachten. Er was ruzie ontstaan tussen de ouders over de omgangsregeling van hun 2-jarige zoontje.

De Tilburgse vertelde dat haar ex de jongen normaal gesproken op zondagavond om 18.00 uur weer bij haar brengt, nadat hij het weekend bij zijn vader doorgebracht heeft. Dit was zondag echter niet gebeurd.

Klappen

De vrouw was daarom rond 21.00 uur met haar huidige vriend naar haar ex gereden om het jongetje op te halen. Ze belde aan en kreeg, zo verklaart zij, direct klappen in haar gezicht van haar ex en zijn vader. Ook kwam haar arm klem te zitten toen zij de voordeur met kracht weer dichtdeden. Hierna werd hard aan haar haren getrokken.