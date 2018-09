Ruziënde LST en D66 slaan handen ineen voor Q-koortspatiënten

Beide grootste partijen in de raad geven hiermee ook een politiek statement af. Rond de verkiezingen kwamen ze stevig met elkaar in botsing nadat D66 een coalitie met LST van Smolders uitsloot. ,,Dit is een signaal dat we de ergste hobbel hebben gehad", stelt Eva van Wijngaarden, die namens D66 het initiatief nam voor de motie, ,,we laten aan de stad zien dat de LST en D66 naast elkaar kunnen staan."



Het kabinet heeft besloten dat de zorg voor de momenteel bekende Q-koortspatiënten overdraagt aan betrokken gemeenten. De motie - titel: hou me vast - draagt het college op om mensen actief op te zoeken, hen over een reeks bekende mogelijkheden te informeren en hen daarbij te begeleiden. Voor specifieke deskundigheid moet een beroep worden gedaan op Q-support dat tot nu toe de taak had slachtoffers te begeleiden.