Sam Oomen en Van Poppels terug naar hun roots bij TWC Pijnenburg

Organisator Louis Meijs had ook graag Timo Roosen, het vijfde Pijnenburg-lid in het profpeloton, op de avond aan tafel gehad. Maar de Goirlenaar heeft nog verplichtingen bij wedstrijden in het buitenland. Jean-Paul van Poppel, vader van Boy en Danny en goed voor negen gewonnen Touretappes in de jaren tachtig en negentig, is wel van de partij.