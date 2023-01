Samen Schaatsen Elfstedentoer legt aan in Tilburg: Helm op, ook bij frame-schaatsen

TILBURG - Even geen rolstoel, maar - hup - de schaatsbaan op. Ook Ninte Dirkx (9) greep woensdag haar kans op de Ireen Wüstijsbaan in Tilburg.

Door Ester van Zudert



Helm op. Spikes aan. Ninte Dirkx (9) stapt uit haar rolstoel. ‘Ik heb héél veel zin om te schaatsen’, zegt ze. Dat treft. Haar schaatsen al klaar: drie ijzers onder een rood, stalen frame. In het midden van het frame, een zitje met gordels. Zitje afstellen. Check. Gordels vast. Check. ‘Mag ik nu gaan?’ Dat mag.

Volledig scherm Een schaatsframe voor Schaatsclinics voor de Jeugd. De samen schaatsen elfstedentoer op de Ireen Wust Schaatsbaan. © Pix4Profs / Joris Knapen

Aan de rand van de Ireen Wüstijsbaan in Tilburg staan nog zes schaatsframes klaar. Ze zullen deze woensdagmiddag allemaal worden gebruikt in het kader van de Samen Schaatsen Elfstedentoer. Instructeurs van de Sven Kramer Academy gaan veertig kinderen (met en zonder fysieke beperking) schaatsles geven. De animo voor de clinics was groot, want ze zaten razendsnel vol.

Volledig scherm Iedereen kan zich uitleven op de Ireen Wüst ijsbaan. © Pix4Profs / Joris Knapen

‘Zo bijzonder, dit frame-schaatsen’, zegt Gerrit Markvoort. Hij is een van de vrijwilligers van Stichting het Gehandicapte Kind die meereizen tijdens de Elfstedentoer. ‘Waar we ook komen, alle kinderen die het proberen zijn enthousiast. Ze hebben nog nooit kunnen schaatsen, maar nu kan het. Bang? Dat hebben we nog niet gezien.’

Bij clinics in Heerenveen, Hoorn en Utrecht sloeg het enthousiasme van de kinderen over op lokale ijsclubs. Markvoort: ‘Daar hebben ze een aantal frames aangeschaft, zodat alle kinderen er voortaan kunnen schaatsen.’ De frames zijn ontwikkelt door de Sven Kramer Academy. ‘Alles aan het frame kunnen we afstellen’, zegt Markvoort. ‘Dat is fijn, want geen kind is hetzelfde.’

Volledig scherm ‘Met school gingen we ook schaatsen, maar ik kon niet meedoen. Nu heb ik echt geschaatst.’ © Pix4Profs / Joris Knapen

Op de ijsbaan is Ninte ondertussen klaar met de warming-up: tikkertje op de schaats met haar groepsgenoten. Tijd voor het survival-parkoers. Slalommen om pionnen, bukken onder een lat, snelheid maken en dan afremmen voor ‘een wak’. Snelheid maken, dat wil Ninte heel graag. ‘Jammer dat het lastig is. Ik moet hard over het ijs rennen en dat is moeilijk, want ik heb een spierziekte.’

Maar ze geeft niet op. Ook op het laatst, als alle schaatsers een grote ronde over de ijsbaan mogen maken, doet Ninte mee. ‘Dit vond ik het allerleukst’, zegt ze over die grote ronde. ‘Met school gingen we ook schaatsen, maar ik kon niet meedoen. Ik heb alleen heel even over het ijs gelopen. Nu heb ik echt geschaatst.’

Volledig scherm Veel plezier op de ijsbaan. © Pix4Profs / Joris Knapen

Over het schaatsframe is ze dik tevreden. ‘Ik hoop dat er een paar hier blijven. Dan kan ik vaker komen schaatsen.’ Ze zet haar helm af. ‘Die helm is wel vervelend. Waarom heb ik die eigenlijk nodig? Door het frame kan ik toch niet vallen?’

Dat laatste is ook stiekem de reden dat ze niet heeft geschaatst zonder frame. Want ‘zonder’ wilde ze eigenlijk ook best proberen. ‘Maar veel kinderen zonder frame vielen steeds. Dan moesten we wachten. Dus zonder steun schaatsen is wel wat moeilijker, denk ik.’

Volledig scherm Alle kinderen die het proberen zijn enthousiast. © Pix4Profs / Joris Knapen