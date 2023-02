Samen uiteten en nieuwe mensen ontmoeten: hier in Tilburg kan het

Niet iedereen die altijd alleen eet, wil dat ook. Samen eten is namelijk leuker dan alleen eten, dat is de gedachte van Marijke. “Eten verbindt. Zeker als je extravert bent, dan wil je ’s avonds graag vertellen hoe je dag was. Dan is het lastig als je nooit je verhaal kwijt kan.”

Mensen verbinden

Zelf kent initiatiefnemer Marijke het ook, het alleen wonen. De ene week wonen haar kinderen bij haar en de andere week is ze alleen. “Alleen eten vind ik niet leuk en ik houd erg van het organiseren van etentjes en het verbinden van mensen.” Zelf organiseert Marijke Tafel tien in de Zaanstreek in Noord-Holland. Met een netwerk van andere ondernemende vrouwen komt Tafel tien naar steeds meer locaties, waaronder Tilburg.

Niet om te daten

Op andere plekken kun je ook samen eten. Bijvoorbeeld bij verschillende buurthuizen kun je laagdrempelig en goedkoop een maaltijd eten. Maar voor mensen die samen in een restaurant of groot café uiteten willen, is er minder. Dat vinden de initiatiefnemers van Tafel tien. “De doelgroep is iedereen die vaak alleen eet.” Ook goed om te weten: het is geen dateconcept. Wel ontmoet je door samen te eten andere leuke mensen.

Iedere maand

Yvon Veenstra gaat Tafel tien in Tilburg organiseren. De eerste avond is op 14 maart in Stadsbrouwerij 013. Vanaf 18.00 loop je naar binnen en om 18.30 ga je aan tafel. Zoals je kunt raden aan de naam: per avond kunnen tien mensen zich inschrijven. Dat doe je op de site van Tafel tien. De kosten voor deelname zijn 27,50 euro. Yvon begint met één keer per maand, maar bij succes kan Tafel tien een tweewekelijkse of wekelijkse avond worden.

