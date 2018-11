Schadevergoeding voor gewonde kinderen glijbaan Stappegoor

Homoseksue­len in Tilburg: kwestie van klein houden

7:45 TILBURG - Spittend in politie-archieven voelde Luc Brants zo af en toe de woede opwellen. ,,Hebben ze twee mannen op leeftijd gepakt bij het urinoir aan het begin van de Tuinstraat. Ben je dik in de zestig, sta je daar nog met een ander te rommelen bij een pisbak. Of zo’n verzoek van de Kampeerkaartencentrale aan de zedenpolitie in Tilburg om namen door te geven van geregistreerde homo’s. Die konden namelijk geen kampeerkaart krijgen.”