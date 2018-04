Schokkende conclusie van politie: Tilburg leidend in wereld van xtc en speed

Geschiede­nis

7:22 U weet het natuurlijk wel, en u hebt de olijven dus al in huis gehaald, maar voor die enkele cultuurbarbaar die het niet standaard op de mentale evenementenkalender heeft staan: vandaag vieren we de stichtingsdag van Rome. Op 21 april, in 753 voor Christus, werden daar de eerste piketpaaltjes de grond in geslagen. U kent het verhaal: de tweeling Romulus en Remus, op dubieuze wijze verwekt door oorlogsgod Mars, werd in een mandje op de Tiber gezet, spoelde aan, werd opgevoed door een wolvin en zette zich neder in een nederzetting. Zo ging dat vroeger. En toen de vraag kwam naar wie de stad vernoemd moest worden, maakte Romulus zijn broer van kant. Einde discussie. Het werd Rome.