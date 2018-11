Schrijfster sliep een nachtje in Tilburgse boekhandel Gianotten en schrijft daar een verhaal over

,,Toen Pauline de vraag kreeg, dacht ze meteen aan onze boekhandel", zegt Marlous Mutsaers van boekwinkel Gianotten in de Emmapassage. ,,Ze kwam hier tegen half zeven, we hebben haar rondgeleid en ik had een luchtbed en dekbed voor haar meegenomen. Ze kreeg een reservesleutel en nadat we de zaak hebben gesloten zocht ze een plekje in het winkeltje met tweedehandsboeken. De volgende dag zei Pauline dat ze enkele uren had geslapen, maar vooral veel had gelezen. 's Ochtend hebben wij voor een ontbijtje gezorgd en ze is nog een hele tijd in de winkel gebleven.”