Schuurtje in brand aan Bredaseweg in Tilburg

Informatie­avond 'Epilepsie en gevolgen voor kinderen' in ETZ Tilburg

16:01 TILBURG - Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg houdt donderdag 25 oktober een informatieavond over epilepsie bij kinderen. De bijeenkomst vindt plaats in de aula op locatie Elisabeth en begint om 19.00 uur.