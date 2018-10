Scooterrijder geschept in Udenhout, man gewond

VIDEO Tilburg: Trotse familie van de schilderen­de broers Van Spaendonck

9:25 TILBURG - De Tilburgse schilder van bloemstillevens, Gerard van Spaendonck, was beroemd in het Parijs tijdens de Franse Revolutie. Ook zijn broer Cornelis maakte faam. De huidige generatie Van Spaendonck in Tilburg is trots als een pauw.