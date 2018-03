Scooterrijdster botst met auto op kruising in Tilburg

VIDEO Raad? Referendum? Biezenmortel stemt voor nieuw dorpshuis

10:22 BIEZENMORTEL - Op de achtergrond is de training van de dames van Pink Boxing hoorbaar. Harde muziek, geschreeuw. In het stemlokaal bij gemeenschapshuis De Vorselaer in Biezenmortel klinkt minder kabaal, maar toch: aan het begin van de ochtend druppelen inwoners van het kerkdorp binnen om hun stem uit te brengen. In Biezenmortel, nu nog deel van de gemeente Haaren, staan vier partijen in de boksring.