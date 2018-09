Sengers gaat, Jola komt in Tilburg. Behalve in de binnenstad

TILBURG - 'Waar hangen mijn bh's nou?' De vrouw die gewend was haar lingerie te kopen bij de Sengers-winkel op de Westermarkt in Tilburg moest worden teleurgesteld. De zaak is overgenomen door de keten van modewinkels Jola. En die verkoopt beduidend minder onderkleding.

Ook op het Wagnerplein wordt een Sengers een Jola. De ombouw van die zaak is in volle gang.

Verdwijnt daarmee een beroemde naam uit het Tilburgse winkellandschap? Nee, dat niet. In de Heuvelstraat blijft Sengers voortbestaan. Vooralsnog.

Ook daar, op die A-locatie, wordt momenteel verbouwd. In een deel van de smalle, maar enorm diepe winkel ligt al een nieuwe vloer. Buiten is een nieuwe 'look' in de maak. Onder regie van architect Ed Bergers wordt een nieuwe gevel in klassieke stijl opgetrokken. Vrijwel identiek aan hoe het er uitzag toen de zaak in 1939 werd geopend.

Tropenjaren

Harold Sengers loopt in de voetsporen van zijn opa en oma en vader. Maar als het aan hem ligt niet al te lang meer. Hij heeft het gehad. Op z'n 47ste wil hij iets anders. Tropenjaren wegen door.

,,Het is zwaar", zegt hij. ,,Een zaak als deze kun je niet een beetje doen. Zes, soms zeven dagen ben ik er mee bezig, vaak van half 7 's morgens tot 9 uur in de avond. Met carnaval hangt en ligt de winkel in de Heuvelstraat helemaal vol met feestspullen. Dan is het dertig dagen nauwelijks slapen. Zelfs op vakantie neem je de zaak mee."

Daarbij komt de regeldruk vanuit de overheid, die in zijn ogen almaar groter wordt. Op arbeidsrechtelijk gebied bijvoorbeeld. Met de circa dertig mensen die voor hem werkten was dat een steeds lastiger puzzel.

En dan is er in Tilburg nog de goedkope modereus Primark. Die werpt van nog geen honderd meter zijn schaduw over Sengers' nering in de Heuvelstraat. ,,Ik heb grote zorgen over het effect op mijn omzet. Er wordt gezegd dat zo'n grote speler de winkels in de omgeving meetrekt. Misschien, maar dan alleen als je niet in dezelfde branche zit. Mensen gaan niet méér boxershorts en pyjama's kopen."

Innige band

Zo kwam het dat Harold Sengers van zijn drie winkels af wilde. En voor twee ervan vond hij dus een koper. Dat dit Jola Mode was, is niet verwonderlijk. Niet dat de twee zaken elkaar overlappen: Jola is waar-voor-je-geld-mode, Sengers is discounter in dames-, baby-, kinder- en onderkleding. Maar de band tussen de twee is al vele jaren innig, zakelijk en persoonlijk.

In Made, waar Jola zijn kantoor en magazijn heeft, heeft ook Harold Sengers een vaste plek. Als zelfstandig ondernemer weliswaar. ,,Wij ondersteunen hem. Hij huurt bij ons de overhead, de logistiek en de administratie in", zegt Paul Segeren, een van de twee broers die Jola leiden.

Toen de twee de situatie bespraken moest Segeren ratio en gevoel op de weegschaal leggen. Slotsom: overname van twee winkels, inclusief het personeel, was het maximaal haalbare. Dat brengt het totaal op 85 Jola-zaken in vooral Zuid-Nederland, waar 530 mensen werken. Segeren: ,,Wij hebben bijna alleen maar winkels in dorpen. De zaken op het Wagnerplein en de Westermarkt passen nog wel in het Jola-profiel, maar de Heuvelstraat niet."

Jola is dan weer wel, al vele jaren, eigenaar van dat binnenstadspand. En dat brengt het door de verbouwing van nu weer bij de tijd. ,,De waarde stijgt, dat is ons belang. En voor Harold Sengers is het ook fijn, zolang-ie er zit."