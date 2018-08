De sfeer op de vestiging van busmaatschappij Arriva in Breda is tot onder het nulpunt gedaald nu de rechter het ontslag van één van de buschauffeurs heeft goedgekeurd. De chauffeur zat in maart append achter het stuur omdat zijn kind ernstig ziek was. Acties worden niet uitgesloten.

Volgens juridisch adviseur Koos Janssen van het FNV die de chauffeur bijstond in de rechtszaak rond zijn ontslag, is de sfeer ronduit 'grimmig'. ,,Veel collega’s zijn enorm teleurgesteld en boos. Ze zijn het absoluut niet eens met wat hun collega die als het toonbeeld van een goeie chauffeur bekend stond, is overkomen. ''

'Een betere chauffeur krijg je niet'

Dat wordt bevestigd door chauffeurs op de vestiging die liever niet met naam en toenaam genoemd willen worden. ,,Wat er met onze collega is gebeurd kan echt niet. Zestien jaar lang in dienst geweest, altijd op tijd, altijd vriendelijk, altijd behulpzaam. Een betere chauffeur krijg je niet. En dan gaat deze man één keer in de fout en wordt hij direct ontslagen’’, vertelt één van hen op verontwaardigde toon.

'Duidelijk signaal'

De chauffeurs, die massaal aanwezig waren op de zitting van de kantonrechter in juli om hun collega een hart onder de riem te steken, zijn niet van plan het er bij te laten zitten en willen een ‘duidelijk signaal afgeven’ dat het ontslag wat hen betreft veel te ver gaat. ,,Wat we gaan doen weten we nog niet. Maar er gaat iets gebeuren’’, voorspelt een personeelslid.

Hoger beroep

De chauffeur zelf was gisteren niet voor commentaar bereikbaar. Janssen zegt nog niet te weten of zijn cliënt in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. ,,Daar is het nog te vroeg voor. We zijn het vonnis nu aan het bestuderen.’’

'Niet grimmig, wel beroering'

Arriva erkent dat de uitspraak van de rechter voor de nodige beroering op de vestiging in Breda heeft gezorgd. ,,Het heeft vandaag wel wat losgemaakt'', zegt een woordvoerster die de teamleider sprak. ,,Maar grimmig gaat mij te ver. Zo erg is het niet.'' Vooruitlopen op eventuele acties door de chauffeurs wil ze niet. ,,Dat heeft geen enkele zin.''

Kind ziek

De ontslagen chauffeur was in maart betrokken bij een lichte aanrijding met een vrachtwagen op een kruispunt in Tilburg. Uit de vaste camera in de bus die op de chauffeur gericht staat, bleek dat de man kort daarvoor op zijn telefoon had gekeken. Het volgende ogenblik kwam de bus in botsing met de vrachtauto. De chauffeur betuigde nadien spijt en voerde als verzachtende omstandigheid aan dat zijn kind in die periode erg ziek was en hij daarom kort zijn whatsapp checkte toen er een bericht binnenkwam.

Veiligheid in gevaar

Ondanks zijn onberispelijke staat van dienst - de man had in de zestien jaar altijd prima beoordelingen gekregen - besloot de directie van Arriva toch tot ontslag omdat de chauffeur bewust de veiligheid van de passagiers in gevaar had gebracht. ,,Dat mag zo zijn'', besluit Janssen, ,,maar iedereen verdient een tweede kans. Zeker deze chauffeur.''



