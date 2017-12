Sjan uit Tilburg over armoe: 'Als ik kleren wil, moet ik de bewindvoerder vragen of er geld voor is'

In een korte documentaire schetst Sjan uit Tilburg hoe het is om in stille armoe te leven en van de voedselbank afhankelijk te zijn. 'Below the line' heet de documentaire, gemaakt door een groepje International Business Administration-studenten van Tilburg University voor het vak Philosophy of Science. Ook SP-wethouder Hans Kokke en voedselbankvrijwilliger Lex Teurlings doen hun verhaal.