Slachtoffer aanrijding Schouwburgring Tilburg is overleden

Horecanieuws: 'De Groene Chef' opent veganistische eetzaak in Bank15

5 december Di 5 dec: Ze heeft haar sporen verdiend in het buitenland. Alexandra van Rijen had een restaurant in Schotland, kookte in Zuid-Engeland en tijdens het runnen van restaurants in Zweden en Noorwegen leerde ze de afgelopen jaren alles over de Scandinavische foodtrends.