Slavernijverleden in Tilburg: voor eerst een herdenking in de stad

UPDATE Bommelding Euroscoop Tilburg vals alarm, bioscoopbe­zoe­kers mogen weer in parkeerga­ra­ge

0:45 TILBURG - Bij de bioscoop Euroscoop in Tilburg is een bommelding geweest maandagavond. De politie meldde dat een verdacht pakket werd gezien door een bioscoopbezoeker, dat onder een auto in de parkeergarage werd geschoven. Een explosieverkenner van de politie heeft na onderzoek kunnen vaststellen dat het om vals alarm ging.