Slechts één tip over mishandeling van Tilburgse portier: 'Helaas nog geen dader in beeld'

Rapper Boef uit Tilburg populairder dan Coldplay en Drake op Spotify: bekijk hier de volledige lijst

5 december TILBURG - Dat Ed Sheeran het afgelopen jaar een uitstekende comeback beleefde na een langdurige radiostilte, zal niemand zijn ontgaan. De Britse zanger domineerde wereldwijd hitlijsten en brak talloze verkooprecords met zijn album ÷ (divide) en zijn megahit Shape Of You. Echt verrassend is het dus niet dat Ed Sheeran ook de meest gestreamde artiest van 2017 op Spotify is geworden.