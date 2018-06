Sleutel tot een topbuurt: de eerste én laatste bewoners over zeven jaar renoveren in Tilburg

Buurman slaat Angela gebroken kaak: 'Als mijn zoon (14) er niet tussen sprong, was hij niet gestopt'

6:01 TILBURG - Angela Damen (45) is afgelopen donderdag tot bloedens toe geslagen op de Pagestraat in Tilburg door een buurtgenoot. Ze had met haar auto zijn fiets aangetikt en zei sorry, ,,Waarop hij volledig door het lint ging." Ze brak daarbij haar kaak, drie tanden verschoven naar achter en haar gezicht is nog steeds opgezwollen door de blauwe plekken.