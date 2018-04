Smeer de stembanden maar vast... dit is de volledige lijst voor Tilburg Zingt

Blok 1



1. Tilburgs volkslied

2. André Hazes – Ik meen ‘t

3. René Schuurmans – Laat de zon in je hart

4. Dolly Parton – Jolene

5. Peter Koelewijn – Angeline

6. Anita Meijer – Why tell me why

7. Oasis – Wonderwall

8. Frans Duijts – Jij denkt maar dat je alles mag van mij

9. The Beatles – Hey Jude

10. Peter Smulders – My little lady

11. Chef Special – In your arms

12. Walk the Moon – Shut up and dance

13. Fats Domino – Blueberry Hill

14. Pink ft. Nate Ruess – Just give me a reason

15. Aretha Franklin - I say a little prayer for you

16. Guus Meeuwis – Tranen gelachen