Smolders stemt niet in met verkoop Willem II stadion als Vreeman blijft als toezichthouder

Deuren van zorg in Tilburg dicht: Marcus (52) terug bij moeder op flat

6:55 TILBURG - Al een half jaar wordt gezocht naar de juiste plek voor Marcus Janssens, een Tilburger met psychiatrische problematiek. Nu de nood aan de man is, is die nog steeds niet in zicht. Noodgedwongen verblijft hij weer bij zijn moeder. ,,Alsjeblief niet weer een adhoc-oplossing."