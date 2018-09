Souvenir haalt András Schiff naar Tilburg

De Bruijn: ,,Die man speelt in concertzalen in Parijs, Brussel, Berlijn, Londen en nu in Tilburg. András Schiff speelt eerst bij de Louis Vuitton Foundation in Parijs en komt dan direct naar Nederland. Hij blijft drie dagen in de stad. Daar ben ik apetrots op. Toen ik hem vroeg ,heeft hij zich over Tilburg laten informeren. Hij hoorde dat beroemdheden als Menahem Pressler en Grigory Sokolov ook bij de Souvenir hebben gespeeld en langzaam draaide hij in onze richting."