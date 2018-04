SP Tilburg: 'Met de VVD erbij werd het nog meer stenen in plaats van cement'

,,We zijn de afgelopen vier jaar binnen de coalitie een betrouwbare partner geweest. Maar het kostte ons veel moeite om dat aan onze achterban uit te leggen. Het ging vaak over stenen, maar niet vaak genoeg over het cement van de samenleving."

Dieteren

De SP maakt nu binnen de coalitie plaats voor de VVD, zo werd donderdag duidelijk. Maar volgens Oostelbos was het geen keus tussen die twee partijen: ,,Zoals informateur Dieteren het bracht, ging de VVD sowieso meedoen. Logisch ook wel gezien de verkiezingsuitslag. Vervolgens was het óf het CDA óf wij." De SP besloot daarop te passen: ,,Met de VVD erbij in de coalitie werd het nog rechtser. Dat maakte deelname aan een coalitie voor ons wel erg moeilijk te verantwoorden."

Net als Celik wil Oostelbos in de oppositie samen op gaan trekken met Lijst Smolders Tilburg, die als grootste partij in de raad buiten de coalitie is beland. ,,Op armoedegebied kunnen we met de LST zeker zaken doen."