Speciaal concert voor vluchtelingen in Tilburg

Honderd dagen burgemeester van Tilburg: 'Theo, da's er inne van ons'

9:00 TILBURG - Net voor de verkiezingen is Theo Weterings honderd dagen burgemeester van Tilburg. ,,Ik ben thuis en was niet van plan nog weg te gaan." Hangend in zijn pak, de armen over elkaar, oogt hij stijfjes tussen de leerlingen van het Praktijkcollege in Tilburg-Noord. Toch slaat Theo Weterings zich redelijk soepel door het toertje langs de lokalen.