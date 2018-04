Sponsorkampioen voor tante Marjanne en oma Toedeloe

Op het speelkussen maakt Lara van Hamond ondertussen fraaie sprongen, mét split. Lara leidt het kindersponsorklassement, op haar naam is vooralsnog 170 euro ingezameld. ,,Ik doe het voor oma Toedeloe", vertelt de zevenjarige Tilburgse. Haar Rotterdamse oma - de Tilburgse heet 'oma houdoe' - is 2,5 jaar geleden aan kanker overleden en Lara mist haar 'heel erg'. ,,Vooral op feestjes. Dat was altijd supergezellig met haar, ze maakte altijd leuke grapjes. En als ze weer naar huis ging zei ze 'toedeloe'!."



Maar ook haar tante Hennie en tante Marjanne hebben die vervelende ziekte. Marjanne, goede vriendin van moeder Cindy, is 32 en heeft borstkanker. Doel van de challenge dit jaar is juist een betere behandeling van die vorm van kanker, vertelt Cindy die in drie commissies actief is voor de challenge. ,,Vrouwen worden daarbij in een vriendelijker positie gelegd en het is niet langer nodig tatoeage-puntjes te zetten die altijd zichtbaar blijven."



Lara zelf doet vanmiddag nog mee aan de kids challenge: pizza's bakken, t-shirts versieren, een parcours afleggen. Hoe ze het voor elkaar heeft gekregen om al zoveel in te zamelen? ,,Gewoon. Papa en mama hebben superveel vrienden die allemaal geld overmaken. Maar er kan vandaag best nog bijkomen hoor."