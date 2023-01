Spoorpark Kiosk gaat weer open, maar echte oplossing voor overlast blijft nog uit

Na 5 jaar doorbraak in zaak vergis­moord Rob Zweekhorst, Tilburgse broer Jan: ‘Lang op deze dag gewacht’

TILBURG - Bijna vijf jaar nadat de 44-jarige Rob Zweekhorst op straat werd doodgeschoten is er een doorbraak in het onderzoek. Vanochtend vroeg is een 51-jarige Schiedammer in zijn woning gearresteerd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord, die later een vergissing bleek te zijn. Tilburger Jan Zweekhorst, de broer van het slachtoffer, is overvallen door het nieuws. ,,Ik had niet gedacht dat dit zo’n impact op ons zou hebben.”

