Sportschool Smits krijgt 3 maanden uitstel: zoektocht naar een nieuwe stek gaat door

Het geeft de sportschoolhouder even lucht om verder te zoeken naar een nieuwe stek voor hem en zijn ruim driehonderd leden. ,,Daar zijn wij heel blij mee. Anders hadden we per november op straat gestaan.”

De gemeente liet hem afgelopen voorjaar weten dat hij met zijn pand niet meer op industrieterrein Kraaiven mag blijven omdat het in strijd is met het bestemmingsplan. Die boodschap kwam als een onaangename verrassing voor Smits, die op dat moment al anderhalf jaar aan de Jellinghausstraat les gaf. Veel van zijn leden komen uit Tilburg Noord, waar hij eerder gevestigd was.