Spotify-meester Jesper tekent eerste artiest: Art Felixx

Begin januari begon Jesper Hesseling, die in het dagelijks leven voor groep 8 van basisschool De Wegwijzer in Winssen staat, zijn eigen platenlabel. Hij zei toen al dat het eerste nummer dat hij uit zou brengen, een sterke track moest zijn. Met River denkt hij die gevonden te hebben. ,,Ik had al langer contact met Art", licht Hesseling toe. ,,Twee keer eerder stond een single van hem in mijn playlist en dat waren erg goede nummers. Toen ik met mijn label begon, dacht ik meteen aan hem."

Volledig scherm De nieuwe single van Art Felixx. © Monthly Hits Records De Tilburgse singer-songwriter liet vervolgens in Beuningen het nieuwe nummer horen waar hij aan werkte. ,,En toen dacht ik meteen: 'ja, dit moet 'm worden'", zegt de 'Spotify-koning'. ,,Ik wilde graag met een Nederlandse artiest starten en ben trots dat dat met Art Felixx gelukt is." River wordt morgen uitgebracht op online streamingdiensten, en is dan uiteraard ook te vinden in de populaire lijst van de basisschoolleraar.

Art Felixx, artiestennaam van Arthur Wils, maakte in het verleden deel uit van de band Monks Avenue. Met hun single The Rain werd die band in 2010 uitgeroepen tot 3FM Serious Talent. Daarnaast was Monks Avenue de eerste Nederlandse band die een album exclusief op Spotify uitbracht. Na het uit elkaar gaan van de band, timmert Wils sinds 2015 solo aan de weg. River is zijn achtste single als singer-songwriter.

Ondertussen is Meester Jesper ook al met een tweede artiest in gesprek. ,,De volgende single waar we mee aan de slag gaan, wordt een lekker nummer voor de zomer."