Staatssecretaris Kleinsma trapt project voor soepeler bijstand af in Tilburg

TILBURG - Staatssecretaris Jetta Kleinsma is woensdagavond in Tilburg om een bijzonder project te starten. Na hoog oplopende discussies mag Tilburg de komende twee jaar de regels rond de bijstandsuitkering eindelijk versoepelen. Grote vraag is: worden mensen gelukkiger van minder regels en minder verplichtingen?

Wie meteen ja roept én een uitkering heeft én in Tilburg woont, moet vooral mee doen aan het zogeheten vertrouwensexperiment. Tilburg zoekt 800 bijstandsgerechtigden die vrijwillig mee willen doen aan het onderzoek.

Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is woensdagavond in wijkgebouw De Poorten in Tilburg om hoogstpersoonlijk de aftrap te geven voor dit tweejarig experiment. Tilburg is een van de vijf steden die de komende jaren van Kleinsma mogen experimenteren met soepelere regels voor bijstandsgerechtigden. Daarvoor werkt de gemeente samen met onderzoekers van Tilburg University.

Politieke compromissen met VVD

Klijnsma: ,,Al die jarenlang is Tilburg de kar aan het trekken voor experiment. Vooral van onderaf. Ik zit in mijn absolute nadagen als staatssecretaris kan nu wel aangeven hoe ik er in zat. Ik had te dealen met VVD en dat is politiek compromissen sluiten. Maar goed dat wethouders als Erik de Ridder de poot stijf hielden. Samen met andere wethouders was hij echt een duvelstoejager."

Erik de Ridder: ,,Ik weet niet of dit gaat werken, dat moeten we onderzoeken. Ik kreeg al kritiek als, 'hé, wethouder u gaat gratis geld weg geven.' Dat doen we dus niet."

Initiatiefnemer Ralf Embrechts zegt dat het lastig te begrijpen is waarom juist een ,,sociaaldemocratisch stamhoofd zo'n strenge wet als de participatiewet uitvaardigt".

Bijverdienen

De 800 vrijwilligers mogen bij voorbeeld 199 euro bijverdienen naast hun uitkering. Het onderzoek moet uitwijzen of mensen met een bijstandsuitkering actiever worden als ze geen tegenprestatie hoeven te leveren voor hun uitkering. En ze worden ook niet meer gedwongen om te solliciteren. Woensdagavond begint ook de zoektocht naar de vrijwilligers.