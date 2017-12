Staatssecretaris over chroom-6-schandaal in Tilburg: 'Gemeente eindverantwoordelijk'

Tilburgs Satudarah-lid verdacht van witwassen drugsgeld op darkweb: twee weken langer vast

12:19 TILBURG – De 30-jarige man uit Tilburg die verdacht wordt van het witwassen van drugsgeld op het darkweb, blijft twee weken langer vast zitten. Dat heeft de rechter-commissaris donderdag besloten in de rechtbank in Breda. De Tilburger is lid van de omstreden motorclub Satudarah.